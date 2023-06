Er bringt's in Hallein zusammen

Kreativ, fokussiert, sozial und ein bisschen frech - das ist Rainer Candido. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Hallein feiert zu Beginn des Stadtfestes seinen 50er. Er hat noch einiges vor.

Er trägt ein schwarzes Sakko und hat ein Lächeln auf den Lippen. So kennt man den Mann mit dem klingenden italienischen Nachnamen, der seit 2015 die zweitgrößte Stadt Salzburgs mit Leben füllt: Rainer Candido.

Aufgewachsen in der Alpensiedlung, siedelte er ins ZiB, nach Wien und Innsbruck. Zurück in Salzburg, hat er vor 15 Jahren in Maxglan mit seiner Frau Yvonne Candido - sie ist Röntgentechnologin am Uniklinikum Salzburg - seine Wohlfühloase gefunden.

Seine Karriere hat 1991 am Bankschalter begonnen. Ideen hatte er immer viele, so waren seine Bank-Jahre letztendlich geprägt von Marketingagenden in Salzburg und Wien. In der Bundeshauptstadt schloss er nebenbei den Lehrgang Kommunikationsmanagement beim 2020 verstorbenen Wissenschafter Martin Schoiswohl ab. Er war es auch, der Candido in seine Heimat Bad Aussee holte, um die Stadt weiterzuentwickeln. Doch zuvor - nach 17 Jahren Tätigkeit bei der Bank - wurde Rainer Candido von der Tirol Werbung geholt.

Autounfall ließ Buchprojekt über das Glück reifen

2011 waren er und seine Frau in eine Massenkarambolage auf der A 1 verwickelt. "Unser Auto stand quer zur Leitplanke, die Achse war gebrochen. Ich bin ausgestiegen, da raste hinten einer mit 150 km/h ins Auto. Ich bin gerade noch weggesprungen."

"Bei so viel Glück habe ich Menschen wie Adele Neuhauser oder Peter Simonischek gefragt, was für sie Glück bedeutet." Das Buch "Ich und Glück" ist 2018 im echomedia Buchverlag erschienen. "Wenn ich mir was in den Kopf setze, mache ich es, auch wenn es sieben Jahre dauert." Mit viel Demut und Dankbarkeit kümmerte er sich 2015 in der Caritas-Unterkunft Thalgau um Flüchtlinge. "Die Menschen hatten dort keine Beschäftigung. Ich besorgte Tore und 50 Fußballspieler. Weiters kam der Vizeweltmeister der Magie, Wolfgang Moser, um den Menschen eine Portion Freude zu bereiten."

Candidos Ansatz, "immer ein bisschen anders zu sein", kam auch in Hallein gut an. Hier ist er seit September 2015 Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Davor hat sich der Maxglaner ein Bild von der Stadt gemacht. "Hallein hat Charme, eine Seele. Ich dachte mir, es sind so viele Schätze da, die noch nicht entdeckt, poliert und in die Auslage gestellt wurden."

Der Kommunikationsfachmann hat seine Aufgabe so umgesetzt, dass Hallein mit einer Menge an Veranstaltungen von sich reden macht und Hotspot für viele Besucher ist. "Schön langsam, wir brauchen noch drei bis fünf Jahre, fahren wir die Ernte ein." Für den Maxglaner ist Hallein eine bunte, vielfältige, hippe Stadt, und doch möchte er nicht hier leben. "Man braucht Abstand zu einem Standort, wo man arbeitet. Sonst verliert man den Fokus." Gerne hält er sich aber zum Energietanken im Gradierwerk, in der Altstadt und am Wasser an der Salzach auf; ganz wie es Krebse - er ist am 26. Juni geboren - so lieben.

Der Slogan "Hallein bringt's zusammen" bringt den eingeschlagenen Weg Candidos klar auf den Punkt. Mit Formaten wie Weinmarkt, Braukunstmarkt, Stadtfestwoche, Gartenlesungen, Baustellenkonzerten etc. ist er stolz, "dass ich alles, was ich mir vorgenommen habe, realisiert habe". Das urbane Flair hat er oft auf Reisen nach Amsterdam, Zürich, Hamburg, Berlin erlebt - und kurzerhand auf Hallein umgelegt. Als nächste Inspirationsquelle steht eine Reise mit seiner Frau in die Bretagne an. Dort gibt es kein Handy, dafür umso mehr Privatzeit. "Dabei tanke ich viel Energie."

Viel Musik, ein gepflegtes Glas Weißwein und viele Ideen

Auch Musik hat einen großen Stellenwert im Leben des Jubilars. Seit 15 Jahren im "Rockhouse"-Vorstand, besucht er gerne Konzerte und hört Musik von Peter Fox, Udo Lindenberg und vielen mehr; dazu gibt's ein gepflegtes Glas Weißwein aus dem Kamptal, ein kühles Bier oder ein Stamperl Gin aus seiner Sammlung.

Gerne möchte er zu Gletschern reisen, so lange es sie noch gibt; und für Hallein hat er ein Format à la Lichterfest in Lyon im Kopf. Doch zuerst wird er mit vielen Gästen ab 26. Juni das Stadtfest genießen, ganz nach dem Motto: "Das Leben ist schön, man muss es den Menschen nur sagen."