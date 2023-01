Er erwies den Goldeggern den allerletzten Dienst

Nach 55-jähriger Tätigkeit als Totengräber geht Anton Steinberger in den Ruhestand.

Rund 850 Gräber hat Anton Steinberger im Laufe seiner 55 Jahre langen Tätigkeit als Totengräber in Goldegg ausgehoben. Händisch wohlgemerkt. Gerade im Winter eine oft äußerst anstrengende Angelegenheit. "In strengen Wintern kann der Boden bis zu einem dreiviertel Meter tief gefroren sein, das ist dann Schwerstarbeit", so Steinberger.

Wobei das Ausheben und anschließende wieder Zuschaufeln der Gräber nur einen Teil der Arbeit ausmacht. Gerade in den ersten Jahrzehnten seiner Tätigkeit waren Hausaufbahrungen noch üblich. Die Särge mit den ...