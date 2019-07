Er fliegt zu neuen Erfolgen

Heli Austria erweitert wieder seine Geschäftsfelder und Märkte. So geht es mit der Übernahme einer Flugschule auch ins östliche Österreich. Am Flughafen Wien ist ein eigenes Flugsimulationszentrum im Entstehen. In Tirol erheben währenddessen andere Hubschrauberunternehmen Vorwürfe.

Roy Knaus kommt gerade aus Osttirol zurück. Der Firmenchef von Heli Austria flog selbst eine 22 Meter hohe Aussichtsplattform mit der "Super Puma" in den dortigen Nationalpark. "Es ist viel zu tun", meint er und checkt noch spätabends die wichtigsten Termine. Am nächsten Tag stehen Schulungs- und Checkflüge mit seinen Piloten auf dem Plan: "Da bin ich selbst dabei, denn hier tauchen unter anderem auch wichtige Dinge wie schlechte Landeplätze auf, die nicht den Standardvorgaben entsprechen."



"Kein Krieg, aber es geht um die Lufthohheit"

In Tirol gibt es derzeit wieder einiges an Aufregung: Andere Hubschrauberunternehmen erheben schwere Vorwürfe gegen Knaus, so manche sprechen von einem neuen Luftkrieg in Tirol. In Matrei in Osttirol hat Heli Austria seit Anfang Juli den Rettungshubschrauber Martin 4 stationiert. Das sei gegen eine Abmachung, wettern sie.

"Wir wurden vom Land Tirol gebeten zu helfen", schmunzelt Knaus, "und von uns geht sicher kein Krieg aus, also das ist eher einseitig. Denn ich wurde am 4. Juni kurzfristig angefragt auszuhelfen, um die dortige ärztliche Versorgung zu unterstützen. Wir hatten mit den anderen Betreibern bereits einen runden Tisch und ich habe angeboten, dass das auch andere gerne machen können, sofern sie dazu so kurzfristig in der Lage sind."

Er fühle sich jedenfalls dem Land Tirol im Wort und werde bis 15. Oktober den Stützpunkt betreiben. Fakt ist, dass die Flotte von Heli Austria in den letzten Jahren enorm ausgebaut wurde und viele neue Geschäftsbereiche erfolgreich durchgeführt werden. So hat man eine Ausschreibung für Island bekommen, dort sind fünf Helikopter stationiert, ebenso wie in Griechenland, Sardinien, Südtirol oder in der Schweiz.



Neues Standbein in Ostösterreich

Die Anforderungen an Hubschrauberpiloten, speziell rund um die Sicherheit, stiegen ständig, so Knaus. Mittlerweile bietet er deshalb und auch aufgrund der großen Nachfrage sogar eine eigene Pilotenausbildung an. Ende 2018 kaufte er eine Flugschule in Bad Vöslau (NÖ). Für Westösterreich mietete man kürzlich in Salzburg Büros und Schulungsräume an. Die Ausbildung in Salzburg laufe bereits, "die Leute können für diese doch teure Ausbildung bei uns vorher schnuppern".

Künftig werde man sich auch in Wien für die Flugrettung bewerben, "wir haben im Mai 14.000 Quadratmeter am Flughafen gekauft. In den nächsten Jahren wollen wir dort ein Simulationszentrum betreiben. Wir bemühen uns einfach, dass wir Synergien schaffen, das ist mit dieser Größe jetzt auch attraktiv." Das Investitionsvolumen könne bis zu 20 Mio. Euro betragen.

Wien sei auch ein interessanter Standort für östliche Nachbarländer "und neue, internationale Kunden. Es kommen immer mehr mögliche Kunden direkt auf uns zu, so wie vor Kurzem welche aus Indien, die eine neue Stromleitung bauen wollen."



In Tirol fliegen vier Personen bei Rettungseinsätzen

Knaus gilt in vielen Bereichen als Pionier. So ließ er unlängst den ersten EC 145, einen Rettungshubschrauber mit einem komplett neuen Windensystem, in Österreich registrieren. Dieser ist am Stützpunkt Hochgurgl (Tirol) stationiert. Dafür gibt es extra eine Kooperation mit der Bergrettung Tirol. "In Tirol haben wir nun spezielle Bergespezialisten für schwierige Einsätze zusätzlich als vierte Person an Board mit dabei."

Stolz sei man ebenso auf die vielen Kunden, etwa im Transportbereich sind Energiewirtschaft, Lawinen- und Wildbachverbauer, Seilbahnunternehmen oder Bundesbahnen Hauptkunden. In Island laufe das Geschäft mit Helikopter-Skiing sehr gut, betont Knaus, auch für seine Mitarbeiter sei es ein Anreiz, eventuell mit ihren Familien dort einige Zeit zu verbringen.

"Wir beschäftigen derzeit gut 120 Mitarbeiter und zusätzlich noch auf Werkvertragsbasis gut 120 Notärzte", sagt Saskia Knaus, die Prokuristin. Tätig sind die Mitarbeiter von Heli Austria auf insgesamt zehn Standorten.

Für Österreich einzigartig, biete Knaus eben Rettungs- und Transportflüge, Wartung, Entwicklung und Verwaltung an einem Ort: "Wir haben mittlerweile ein großes Know-how an Mitarbeitern aufbauen können, das betrifft sowohl die technische Wartung unserer Maschinen als auch den Rettungsbereich."

Am 8. September (bzw. 15. 9.) plant man wieder einen "Heli-Day" für Interessierte.