Er kam als Flüchtling und blieb als Werkstattchef

Mit 17 Jahren kam Amad Ahmad aus Syrien nach Kuchl - nach einer erfolgreichen Ausbildung ist er mittlerweile Kfz-Meister und betreibt seine eigene Werkstatt in Grödig.

Im Jahr 2016 herrschte Krieg in Syrien, der Mangel an Zukunftsaussichten dort veranlasste viele Menschen, aus ihrem Heimatland zu flüchten. Unter diesen Menschen befand sich auch der damals 17-jährige Amad Ahmad, der gemeinsam mit seiner Familie von Syrien nach Österreich flüchtete.

"In Syrien war es nicht mehr sicher," erklärt der heute 24-jährige Ahmad. In Kuchl hat sich die sechsköpfige Familie dann niedergelassen, dort lernte er Eva und Karl Pohn-Weidinger kennen. "Eine Gruppe von Personen in Kuchl hatte es sich zum Ziel gesetzt, dass sie zum Thema Flüchtlinge etwas machen", sagt Karl Pohn-Weidinger, "ich habe mich dann auch mit ein paar Sachen nützlich gemacht." Die Kuchler unterstützten die Familie besonders am Anfang. Ahmad, der zu diesem Zeitpunkt intensiv Deutsch lernte, schaffte es mit der Unterstützung von Karl in einen HTL-Vorbereitungskurs, der ursprünglich für Österreicher gedacht war.

Vom Lehrling zum Unternehmer

Pohn-Weidinger half Ahmad ab diesem Zeitpunkt besonders in Mathematik, "wo ich ursprünglich sehr schlecht war". Den Kurs schloss der Syrer dann aber unter den fünf Besten ab. Kurz darauf begann Ahmad eine Systemelektronik-Lehre im Kfz-Bereich, eine Umgebung, die dem damals 18-Jährigen nicht ganz fremd war. "In Syrien habe ich im Sommer meinem Papa schon oft in seiner Kfz-Werkstatt geholfen."

Nachdem er die Lehre mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hatte, machte Ahmad noch den Meisterkurs, den Pickerl-Kurs sowie die Unternehmerprüfung. Denn Ahmad machte sich selbstständig und eröffnete im April seine eigene Werkstatt "Auto Dary" - eine Hommage an sein Leben in Syrien, wo "Dary" sein Spitzname war.

"Mehr Deutsch lernen, mehr Schulausbildung"

Rückblickend würde der 24-Jährige von Anfang an mehr Deutsch lernen: "Die Sprache ist wie ein Meer, das hört nie auf, da gibt es immer was zu lernen." Das Gleiche würde er auch anderen Geflüchteten empfehlen, wobei es auch wichtig ist, "immer einen Weg zur Schulausbildung zu finden, aktiv zu bleiben und was zu machen." Amad Ahmads Motivation ist seine Familie, aber auch sein eigener Ehrgeiz: "Wenn ich einen Plan mache, dann bin ich dahinter. Ich versuche alles, dass ich meine Ziele schaffe."