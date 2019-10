Der langjährige Film-Bereichsleiter der Fachhochschule, Till Fuhrmeister, übernimmt die Leitung des gesamten MultiMediaArt-Studiengangs.

Seit 2005 ist Till Fuhrmeister als Leiter des Fachbereichs "Film" an der FH Salzburg am Campus Puch-Urstein tätig. In Hallein ist er zudem als umtriebiger Organisator des "Creativity Rules"-Kreativfestivals bekannt, das von der Gründung 2013 bis 2018 in der Keltenstadt ...