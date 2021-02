Er ging schon 999 Mal auf den Regenspitz

Der 74-jährige Andreas Bader aus Kuchl hat in der Osterhorngruppe seit Jahrzehnten ein spezielles Ziel. Das Warum ist seine Lebensphilosophie.

"So, heute geht es wieder los. Rauf auf den Regenspitz", sagte Andreas Bader Donnerstag früh im SN-Gespräch. Nach seinem Tourenbuch ist es das 999. Mal, dass er zum Gipfelkreuz des 1675 Meter hohen Bergs in der Osternhorngruppe hochsteigt. Dieser Berg zwischen dem Gennerhorn und dem Gruberhorn ist für Alpinisten sowie Tourengeher eine "steilere Herausforderung", wie es in den alpinen Tourenführern beschrieben wird. Die Anstrengungen werden mit einem tollen Panoramablick belohnt.

Auf die Frage, ob er mittlerweile schon jeden ...