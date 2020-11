Er hat die "Anleitung zum perfekten Sehnenriss"

Zellbiologe Herbert Tempfer vertrat Salzburg beim Finale des Science Slams am Wochenende in Wien.

Die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung binnen sechs Minuten launig zu präsentieren: Das ist die Herausforderung beim Science Slam im Rahmen der European Researchers Night. Herbert Tempfer (46), Zellbiologe an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU), ist ein Meister darin - und hat daher die Salzburger Ausscheidung im heurigen Jänner bereits für sich entschieden.

Am Wochenende verteidigte der in Köstendorf aufgewachsene und mittlerweile in Elsbethen lebende Tempfer nun die Ehre Salzburgs in Wien - beim Österreich-Finale. Tempfer, der sich heuer am ...