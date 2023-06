"Er hat zehn Bier getrunken" - renitente Beifahrerin schwärzt Alkolenker bei Polizei in Hallein an

Zu einer nicht alltäglichen Amtshandlung ist es am Donnerstagabend in der Polizeiinspektion Hallein gekommen. Eine Führerscheinabnahme führte zu einer Festnahme und danach zu einer Anzeige wegen Drogen. Die Chronologie eines turbulenten Abends:

Wirbel in Polizeiinspektion.

Am Donnerstag gegen 20 Uhr suchte ein 33-Jähriger aus Hallein die örtliche Polizeidienststelle auf. Er gab an, dass er soeben zur Polizei gefahren sei, da eine Bekannte in seinem Auto sitze, die nun nicht mehr aussteigen wolle.

Um die Lage zu klären, hielten Polizisten Nachschau. Tatsächlich trafen die Beamten eine Frau im Fahrzeug des 33-jährigen Halleiners an. Doch die deutliche "Fahne" des Mannes rief die Polizisten auch anderweitig auf den Plan.

Denn die im Auto sitzende Frau erklärte den Ordnungshütern unverblümt, dass der Lenker vor Fahrtantritt mindestens zehn Bier getrunken habe. Der musste nun zum Alkotest. Zehn Bier dürften es vielleicht nicht gewesen sein, aber 1,32 Promille genügten für eine Führerscheinabnahme allemal.

Sie läutete ununterbrochen an der Tür

Doch nun eskalierte die Situation. Denn die 31-jährige Beifahrerin reagierte sehr aufgeregt und erzürnt über den Alkotest. Dieser wurde in der Dienststelle gemacht und die Frau versuchte nun, sich Zutritt in die Inspektion zu verschaffen. Das wurde der renitenten 31-Jährigen verwehrt, was sie wiederum dazu veranlasste, fortlaufend und durchgehend die Klingel der Polizeiinspektion zu läuten und den Eingangsbereich der Dienststelle zu blockieren.

Nachdem die 31-Jährige trotz mehrmaliger Abmahnungen von ihrem Vorhaben nicht abzubringen war, musste sie schlussendlich festgenommen werden. Bei der Personsdurchsuchung fanden die Beamten schließlich eine geringe Menge Cannabis in ihrer Handtasche auf.

Im Polizeibericht heißt es: "Dem ursprünglichen Anliegen des Mannes konnte zwar entsprochen werden, jedoch mussten sich nach Abschluss der Amtshandlungen nunmehr beide Personen zu Fuß auf den Nachhauseweg machen. Es folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Salzburg, sowie an die Bezirkshauptmannschaft Hallein."