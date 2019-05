Er holte alles aus seiner Lehre heraus

Die HTL hat Raphael Lankmayer aus Göriach nach eineinhalb Jahren abgebrochen. Heute ist er ausgelernter Mechatroniker, hat ab Sommer die Matura in der Tasche und startet im Herbst mit der Meisterprüfung. Am Samstag wird er geehrt.

Schon in der damaligen Hauptschule Sportzentrum wählte Raphael Lankmayer den Schwerpunkt Elektronik. "Es hat mich interessiert. Ich habe auch in meiner Freizeit an Computern geschraubt", erinnert sich der 21-Jährige. Die HTL für Elektronik in Salzburg-Itzling hat er nach eineinhalb Jahren abgebrochen. "Die technischen Fächer sind mir gut gelegen. In den Fremdsprachen habe ich mir schwergetan."

Zur Firma Digital Elektronik in Tamsweg bestand ein Kontakt aus der Schnupperzeit während der Hauptschule. Zwei Monate nach dem Schulabbruch startete er dort eine Mechatronikerlehre. Dauer: dreieinhalb Jahre. "Ich habe diesen Schritt bis heute nicht bereut. Als Lehrling ist man eigenständiger und verdient auch sein eigenes Geld. Mit Mechatronik deckt man viele Bereiche von Elektronik bis hin zu Schlosserarbeiten ab. Schule ist keine Bedingung für Erfolg. Es gibt auch mit einer Lehre Wege, die einen spannenden Bildungsweg möglich machen."

Seit März 2018 hat der Göriacher ausgelernt. Die Lehrabschlussprüfung sowie alle Berufsschuljahre absolvierte er mit Auszeichnung. Den Präsenzdienst leistete er in Tamsweg. Seit Dezember ist er wieder zurück in seinem Lehrbetrieb. "Für mich kam auch nach dem Bundesheer keine andere Firma infrage. Ich kann mich hier verwirklichen und werde täglich gefordert."

Aktuell baut er Prototypen für Skidata und programmiert Roboter. "Roboterprogrammierung ist sehr anspruchsvoll. Ich habe viel ausprobiert und mich in die Materie eingelesen."

Parallel zu seiner Ausbildung hat er mit der "Lehre mit Matura" begonnen. Das letzte Fach Deutsch wird er im Sommer abschließen. "Im Endeffekt muss man zusätzlich ein Mal pro Woche den Kurs besuchen. Aber natürlich ist auch zu Hause einiges zu lernen." Am elterlichen Zehenthof mit 65 Rindern und 70 Schafen wartet auch nach Dienstschluss und an den Wochenenden genügend Arbeit. Wenn doch noch Zeit übrig bleibt, nutzt er sie für Trialfahren, Drohnenfliegen oder er trifft sich mit Freunden. Im Herbst will er mit dem Meisterkurs für Mechatronik in Salzburg beginnen.

Raphael Lankmayer ist einer von 189 Lehrlingen im Lungau, die in den letzten beiden Jahren die Lehre erfolgreich beendet haben. Am Samstag werden sie beim "mei Hero academy Festival" in Tamsweg geehrt. Los geht es ab 15 Uhr. "Ich finde die Idee spitze. Dadurch zeigt die Wirtschaft, dass ihr junge Fachkräfte wichtig sind."