Er ist bei "Starmania 21" dabei! Daumen halten für Markus Manzl

Der St. Johanner Markus Manzl ist unter den ersten 64 Kandidaten der ORF-Castingshow. Nach dem Kiddy Contest und "The Voice Kids" ist das der nächste große Schritt für den 17-Jährigen.

Am Freitag startet um 20.15 Uhr die ORF-Show Starmania. Die Gesangsshow, die bereits von 2002 bis 2009 Talenten wie Christina Stürmer zum Durchbruch verhalf, kehrt nun unter dem Titel "Starmania 21" zurück. Mit dabei ist Markus Manzl: Der 17-jährige Schüler des Gymnasiums in St. Johann hat bereits einige Erfahrung mit Castingshows, war er doch beispielsweise bereits als 13-Jähriger bei der deutschen Castingshow "The Voice Kids", dem Junior-Format von "The Voice of Germany", mit am Start. Auch 2015 schaffte Manzl den Finaleinzug beim Kiddy Contest.

"Ich bin einfach megagerne auf der Bühne", erzählt er, und dass ihn Bekannte auf das neue Format dieser Castingshow aufmerksam gemacht hätten. Das Gesangstalent aus St. Johann hat sich unter 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmern qualifiziert.

"Musik war schon immer ein treuer Begleiter für mich. Mein Traum wäre es, irgendwann damit auch mein Geld zu verdienen. Träumen darf man ja", lacht er, "und ich möchte mit meiner Stimme und meiner Musik die Menschen berühren. Es gibt in meinem Leben nichts Wichtigeres als Musik und daher glaube ich, dass die Castingshow das Richtige für mich ist."

Markus Manzl besucht den musischen Zweig des Gymnasiums, wo er von seinen Musiklehrerinnen und -lehrern "alle Facetten der Musik kennenlernt".

Privat hört er gerne Popmusik und Balladen, "gefühlvolle Songs singe ich besonders gerne. Und auf der Bühne fühle ich mich einfach wohl." Familie und Freunde unterstützen Manzl bei seinen kommenden Auftritten und sie "zittern mit mir. Ich hoffe, dass ich weiterkomme." Seine Mutter lebt seine Begeisterung für Musik mit, "über meine Mama bin ich überhaupt erst zum Singen gekommen".

In den kommenden ersten vier "Starmania"-Ausgaben hoffen je 16 Kandidatinnen und Kandidaten auf jeweils acht Tickets für die nächste Runde. Und so läuft das weitere Voting, schildert Manzl im Gespräch mit den PN:

"Nach jeder Einzelperformance entscheidet die Jury, wer als ,Star' weiterkommt, wer ein ,Stopp' bekommt und somit Starmania direkt verlassen muss und wer mit einem ,Weiter' bis zum Ende der jeweiligen Sendung noch auf den Aufstieg hoffen darf." Unter allen Talenten, die ein "Weiter" erhalten haben, werden die noch verfügbaren der insgesamt acht Tickets für die nächste Runde vergeben.

Ob er gewinnen will? "Ich glaube, dass man diese Einstellung braucht, um überhaupt dabei zu sein. Jedenfalls möchte ich gerne wieder neue Erfahrungen sammeln und es taugt mir, mit Menschen zusammenzuarbeiten."

Das Distance-Learning kommt dem Schüler der 7. Schulstufe in diesem Fall auch zugute: "Es ist eigentlich ein Wahnsinn, schon fast ein Jahr sind wir beim Lernen mehr oder weniger auf uns allein gestellt. Es ist zach. Die Zeit dauert jetzt einfach schon ewig, auch wenn sich unsere Lehrer enorm engagieren, freuen wir uns alle wieder auf mehr Normalität."