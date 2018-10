Er lässt die Amsel singen

Musikum-Direktor Klaus Vinatzer ist seit 2015 für die Gesamtkoordination des Amselsingens zuständig. Heuer folgt er mit seinen Kollegen den "Klangspuren".

Musiker, die durch ihr teils jahrzehntelanges Wirken eine prägende Rolle in der Volksmusik eingenommen und damit "Klangspuren" gelegt haben, und junge Gruppen, die auf dem besten Weg sind, es ihnen gleichzutun, stehen im Mittelpunkt des heurigen Amselsingens, erklärt Klaus Vinatzer. Er ist zusammen mit Caroline Koller und Martina Mayr für die musikalische Leitung zuständig. Seit 2015 liegt auch die Gesamtkoordination des Amselsingens - das zu den bedeutendsten derartigen Veranstaltungen im Alpenraum zählt - in seinen Händen. "Wichtig ist, nicht stehen zu bleiben, sondern für neue Strömungen offen zu sein", erzählt der 48-Jährige. Kaum jemand ist besser geeignet, diese Strömungen zu erkennen, als er. Ist er doch als Bischofshofener Musikum-Direktor und Leiter mehrerer Kapellen und Orchester einer der Dreh- und Angelpunkte im Salzburger Musikgeschehen.

Die Volksmusik-Szene blüht

"Die Volksmusik erlebt einen unglaublichen Aufschwung, die Szene blüht", freut sich Vinatzer. Das hängt auch mit der ausgezeichneten Ausbildung der Musiker zusammen. Vor 25 Jahren etwa startete auch am Mozarteum ein volksmusikalischer Schwerpunkt. Einer der ersten Lehrbeauftragten in diesem Schwerpunkt war Anton Gmachl. Er gründete auch die Rotofenmusi, die auch beim heurigen Amselsingen zu hören sein wird. Bestens ausgebildete Lehrende geben im Musikum und an den Hochschulen ihr Wissen weiter, so finden immer mehr junge Menschen ihre musikalische Heimat in der Volksmusik.

Ein Beispiel dafür ist "D'Saitn-Knopf Musi" aus Faistenau mit Fabian Klaushofer sowie Sandra und Katrin Weißensteiner. Die drei wurden im März mit dem Salzburger-Nachrichten-Volksmusikpreis ausgezeichnet, auch sie werden am 13. Oktober in der Wielandner-Halle auftreten.

Das Bischofshofener Amselsingen, heuer findet es zum 58. Mal statt, ist sicher die publikumswirksamste und besucherstärkste Volksmusikveranstaltung mit konzertantem Schwerpunkt in weitem Umfeld.

Aber auch Singgruppen sind stets stark vertreten, hier bringt besonders Martina Mayr ihre Expertise ein. So werden heuer mit dem Rainbacher Dreigesang (Oberösterreich) und dem Kärntner Viergesang zwei herausragende Vokalensembles auf die Bühne gebracht.

Gymnasium St. Rupert bringt viele Musiker hervor

Das Missionsprivatgymnasium St. Rupert legt traditionellerweise einen Fokus auf eine fundierte musikalische Ausbildung. Beispiele dafür sind der Unter- und der Oberstufenchor. Zweiterer wird ebenfalls beim Amselsingen auftreten, natürlich mit seinem langjährigen Chorleiter Franz Götzfried. Dazu Vinatzer: "Durch diese Schule sind schon sehr viele junge Menschen gegangen, die danach die Musik zu ihrem Beruf gemacht haben." Ebenfalls aus den Reihen der St.-Rupert-Absolventen stammen die Mitglieder der Pongauer Tanzlmusi "JPT". Auch sie werden am 13. Oktober eine große Bühne finden.

Fehlen noch zwei äußerst wichtige Gruppen, die in ihrem Genre tiefe und prägnante Spuren hinterlassen haben, wie Vinatzer erklärt: "Da sind zum einen die Alpbacher Bläser mit Peter Moser. Musikantenpersönlichkeiten wie er setzen vorbildgebende Klangspuren und passen perfekt zum diesjährigen Programm. Freuen darf sich das Publikum auch auf die Steirische Streich. Sie sind immer für eine musikalische Überraschung gut."

Die Vorbereitungen für das Amselsingen sind abgeschlossen, sie laufen seit November des Vorjahres: "Nach dem Amselsingen ist vor dem Amselsingen", so Vinatzer und erklärt weiter, "wenn man die wirklich guten Musiker haben will, muss man sie schon lange im Voraus kontaktieren."

Für das heurige Amselsingen - Samstag, 13. Oktober, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) - gibt es noch Karten. Erhältlich sind sie über www.oeticket.com oder direkt im TVB-Büro Bischofshofen.