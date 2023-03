Er lallte und hatte 1,96 Promille intus

In der Stadt wurde ein Autolenker schwer alkoholisiert gestoppt. In Strobl raste ein Mann ohne Führerschein mit 140 km/h in die Kontrolle.

Freitagabend raste ein Pkw-Lenker im Gemeindegebiet Strobl mit 140 km/h in eine Kontrolle. Erlaubt waren 100 km/h. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß, weil er ihm entzogen worden war. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wurde erstattet. Samstagfrüh hielt die Polizei am Rudolfsplatz in Salzburg einen brasilianischen Pkw-Lenker mit Wohnsitz in Salzburg aufgrund seiner auffälligen Fahrweise an. Bei der Kontrolle lallte und schwankte der Lenker beim Gehen. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,96 Promille. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige wurde erstattet.