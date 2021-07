Er lief den Bergmarathon auf das Zwölferhorn nach Gefühl

9080 Höhenmeter in nur elf Stunden auf das Zwölferhorn: Wolfgang Eisl über seine Motivation und Handicaps, mit denen er zu kämpfen hatte.

Mit einem Radler-Seidl in der Hand sitzt Wolfgang Eisl am Wolfgangsee und strahlt: "Ich tue mir jetzt schwer, die vielen SMS und Glückwünsche zu beantworten", sagte er am Montagnachmittag. Der 37-jährige stellvertretende Betriebsleiter der Zwölferhorn-Seilbahn in St. Gilgen war am Samstag für einen guten Zweck binnen elf Stunden gleich zehn Mal jeweils unter einer Stunde von der Tal- bis zur Bergstation gelaufen, hatte dabei 9080 Höhenmeter bewältigt und für Bewunderung gesorgt.

"Ich war selbst überrascht, die Muskeln sind ...