Er pflegt Pelikan & Co.

Seine Schützlinge haben Federn oder ein dickes Fell. Mathias Kendlbacher ist Tierpfleger-Lehrling im Zoo Hellbrunn.

Er hat den Maurerberuf gelernt. "Unsere ganze Familie sind Maurer", sagt Mathias Kendlbacher. Nach einem Jahr in diesem Beruf musste er ihn aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Erst war er arbeitsuchend, und nach einer Umschulung über das Arbeitsmarktservice hat der Großarler zwei Tage in einer Zoofachhandlung geschnuppert. "Das war aber nicht so meins", sagt er. Danach arbeitete er im Zoo Salzburg zur Probe und blieb. Heute ist er seit dreieinhalb Jahren Lehrling im Tiergarten Hellbrunn - zur Zeit der einzige.

Der Umgang mit Tieren liegt ihm im Blut

Der Umgang mit Tieren liegt dem 24-Jährigen im Blut, "schon als kleines Kind war ich viel mit meinem Opa auf seinem Hof unterwegs", sagt er. Großvater Peter Kendlbacher hielt Schafe, Hühner und Schweine. Dort half er beim Ausmisten und hat "mit den Hendln experimentiert", was die Züchtung anbelangte.

Das Ausbrüten der schwarzen Masthendln ist nun auch eine der vielen Aufgaben des Tierfreundes. Gemeinsam mit Kollege Christopher Köppl ist er im Afrika-Bereich, der insgesamt 500 Tiere umfasst, für den Vogelpark verantwortlich.

Der Zoo ist nach dem Geo-Zoo-Prinzip in Erdteile aufgeteilt. In "Afrika" füttert und pflegt Mathias Kendlbacher 19 Pelikane, Streifen- und Hausgänse, Nonnengänse, Mandschurenkraniche, Hühner und viele mehr. Darunter springen Sitatungas, das sind afrikanische Antilopen, durchs Gehege.

Weiters gehören Nashörner, Löwen, Pinguine, Antilopen, Kattas, Dianameerkatzen, Pinselohrschweine, Watussi-Rinder, Buren-Ziegen, Esel und Geparden nach "Afrika". Im Gehege neben dem Vogelpark beobachtet Revierleiter Andreas Gfrerer seine Schützlinge, die Geparden. Das Weiberl "Terra" und Kater "Kani" haben Frühlingsgefühle. Die Raubkatzen erhalten teils das Fressen mit dem Lift, "das ist eine Art von Beschäftigung, auch dafür sind wir zuständig", sagt er.

Die Besucher gingen den beiden während des Lockdowns ab, obwohl sie oft darauf hinweisen müssen, dass Füttern verboten ist. "Ab und an landen auch Dinge in den Gewässern, die da absolut nicht hingehören, wie Handys oder Schnuller." Unter Umständen kann das für Tiere lebensbedrohlich werden. Das Futter, das die Tiere von den Pflegern erhalten, wird von allen sehnlichst erwartet.

Insgesamt neun Personen kümmern sich ab 7.30 Uhr um die Belange ihrer Schützlinge. Das Futter, das der Futtermeister liefert, wird aufgeteilt, Fleisch wird geschnitten. "Die drei Dianameerkatzen im Löwenhaus freuen sich am meisten auf das Fressen", sagt Kendlbacher. Und den Pelikanen serviert er 20 kg Fisch täglich.

Füttern, Ausmisten und nach dem Rechten sehen

Nach dem Füttern überprüft er die Zäune und schaut, ob in den Gehegen alles in Ordnung ist. Es wird ausgemistet und alles in Schuss gehalten. "Wir sind hier ein gutes Team, ich schätze an dem Beruf, dass man Freiheiten hat, Sachen allein machen kann und die ganze Truppe zusammenhält", sagt er. Wenn jemand ausfällt, "kann jeder jeden überall im Afrika-Bereich ersetzen".

Im März hat der Lehrling die Abschlussprüfung, dann ist er ausgelernter Tierpfleger. Und in der Zukunft? "Auf jeden Fall möchte ich hier bleiben, und dass alles so bleibt, wie es ist."