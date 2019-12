Ein 71-jähriger Pensionist hat eine besondere Geschäftsidee mit der immer größer werdenden Parkplatznot entwickelt.

Der Kampf um Parkplätze in der Stadt Salzburg verschärft sich zunehmend: Nicht nur seit der Einführung von Kurzparkzonen in Salzburg-Süd sowie auch in Salzburg-Schallmoos mit einer maximalen Parkdauer von drei Stunden sind täglich Tausende Pkw-Lenker, vor allem Pendler aus den ...