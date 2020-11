Er vertritt die Interessen der Tiere

Seit mehr als 15 Jahren ist Alexander Geyrhofer der Tierschutzombudsmann. Er sieht sich als Vermittler zwischen Behörde und Tierhaltern.

Sein Büro befindet sich in der Landesveterinärdirektion in der Fanny-von-Lehnert-Straße in Salzburg. Auch wenn ihm die Kollegen zur Jausenzeit gern ein Leberkäsesemmerl bringen und ein kollegialer Ton herrscht: Als Tierschutzombudsmann legt er schon einmal Einspruch gegen deren Bescheide ein. Alexander Geyrhofer (57) ist der Anwalt der Tiere. Als solcher ist er dem Tierschutzgesetz verpflichtet und steht mit seiner Parteistellung zwischen Behörde, Tierhaltern und Tierschutzorganisationen. Letztere hält er - auch wenn andere sie für ihre oft aktionistischen Handlungen kritisieren - für ...