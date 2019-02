Er will Pionierarbeit leisten

Auf dem Hof von Johann Klinger entscheiden die Kunden mit, was angebaut wird. Sein Betrieb gehört, wie Hunderte andere, zur Bio-Heu-Region. Die wird jetzt mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Wenn die Kunden zu Johann Klinger kommen, ist es ganz ähnlich wie früher: Sie holen sich das, was sie an Lebensmitteln brauchen, direkt auf dem Hof des Bauern ab - in Tannberg, einem Ortsteil der Gemeinde Lochen (OÖ).

"Solawi" nennt das Johann Klinger - "solidarische Landwirtschaft". Das heißt: Die Kunden entscheiden mit, was angebaut wird, und verpflichten sich im Gegenzug, ein Jahr lang das gewünschte Gemüse zu kaufen - Blattsalate, Gurken, Paprika, Radieschen, Spinat, Kartoffeln und vieles mehr. "Mein Ziel ist es, die Region mit hochwertigem Biogemüse zu versorgen", sagt der 45-jährige Bauer.