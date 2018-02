Er wirkt noch immer, "der Zauber der Montur"

Einsatzorganisationen zeigen ihre Uniformen für besondere Anlässe - inklusive vieler Abzeichen.

Bereits zum 72. Mal wird morgen, Samstag, beim Salzburger Polizeiball im "Imlauer Hotel Pitter" das Tanzbein geschwungen. Das perfekte Outfit für viele Beamte ist an diesem Abend schnell gefunden, hängt die sogenannte Repräsentationsuniform in dunkelblau doch bereits im Kleiderschrank. "Natürlich ist der Polizeiball nur einer von diversen Anlässen, an dem diese Uniform getragen wird", erklärt Oberrat Michael Rausch von der Landespolizeidirektion Salzburg. Beamte leitender Dienste, die repräsentative Aufgaben wahrnehmen müssen, sind etwa bei Konzerten der Polizeimusik oder Empfängen darin zu sehen.