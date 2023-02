Hilfe aus Salzburg: In der Wallerseehalle türmen sich Kisten

Viele Salzburger haben Verwandte im Krisengebiet. Hilfsaktionen sind eine Möglichkeit, mit der Situation umzugehen.

Die Kartons mit Hilfsgütern türmen sich in der Wallerseehalle in Henndorf. Bereits am Dienstag hatten Helfer einen Lkw mit 900 Kartons beladen, wie Organisator Dogus Köse am Mittwoch sagt. "Und jetzt haben wir noch einmal 1100 Kartons mit Hilfsgütern befüllt." Und es werde weiter sortiert und verpackt. Bis Mittwoch war so viel Material geliefert worden, dass die Helfer um die Familie Köse erst einmal die Annahme gestoppt haben. "Wir haben auch vom Konsulat die Information bekommen, vorerst nichts mehr anzunehmen."

...