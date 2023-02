Hilfseinsatz: Thalgauer Feuerwehrauto auf dem Weg von Griechenland in die Türkei

Am Wochenende sind 35 Freiwillige von Griechenland aus zur Bergung der Erdbebenopfer in die Türkei aufgebrochen. Mit dabei ist "Burli", das schwere Rüstfahrzeug, das die Freiwillige Feuerwehr Thalgau im Jahr 2019 an eine griechische Feuerwehr gespendet hat.

Nach 33 Jahren in Österreich hat das schwere Rüstfahrzeug "Burli", wie es von den Feuerwehrleuten genannt wird, noch lange nicht ausgedient. Im Jahr 2019 hat die Freiwillige Feuerwehr Thalgau das Auto an die Feuerwehr Neos Voutzas in Griechenland nahe Athen gespendet. An diesem Wochenende ist ein Einsatztrupp von dort aus in Richtung Türkei und Syrien aufgebrochen, um bei der Bergung der Erdbebenopfer zu helfen. Der Einsatz geht von der Partnereinheit EPOMEA aus, eine Kooperation freiwilliger Einheiten wie Feuerwehr, Suchhundestaffel und ...