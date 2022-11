"Erde brennt" in Salzburg: Klimaschützer besetzten Unipark Nonntal

Auch in Salzburg beteiligten sich Studierende an der internationalen Protestaktion für mehr Anstrengungen im Klimaschutz.

Am Mittwoch um 19 Uhr besetzten rund 50 Studentinnen und Studenten drei Hörsäle im Salzburger Unipark. Sie schlossen sich damit der internationalen Aktion "Erde brennt" an: In Anlehnung an die europaweiten Studierendenproteste von 2009 wird diesmal für mehr Anstrengungen im Klimaschutz protestiert. Aktivistin "Zora" fordert ein radikales Umdenken: "Wir sind ein Gruppe junger Menschen, die nicht mehr nur zusehen will, wie unsere Zukunft ruiniert wird. Die Klimakrise kostet jetzt schon weltweit tausende Menschenleben und wird nur noch schlimmer."

