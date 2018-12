Erfahren das Gefühl dazuzugehören

Basel und Jad - zwei Positiv-Beispiele für eine gelungene Integration in Salzburg.

Auto, Moped, Job und Wohnung. Basel Safrahaji kommt mittlerweile aus eigener Kraft über die Runden, was ihm ein gutes Gefühl gibt. "Ich liebe meine Arbeit, die Kollegen - wenn es ein stärkeres Wort gibt, dann das", schmunzelt Basel, den sie auch Zürich nennen. Die Arbeitskollegen bei Akzente Salzburg - eine Organisation, die sich für die Bedürfnisse und Probleme junger Leute einsetzt - seien wie eine Familie für ihn. Sie gaben ihm eine Chance, sagt der 27-jährige Syrer. Anfang des Jahres übersiedelt er in eine etwas größere Wohnung in Mülln. Bei Akzente ist er Teamleiter für Sprachhilfe und unterstützt das Marketing. Der gelernte Banker verließ 2014 die kriegsgebeutelte Stadt Aleppo.