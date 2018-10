Erfolg für Patenschaftsprojekt

Bundesweite Auszeichnung für Salzburger Kinder- u. Jugendanwaltschaft

"OpenHeart", das Projekt der Kinder- und Jugendanwaltschaft, hat beim Wettbewerb der "Orte des Respekts" bundesweit den zweiten Platz erreicht.

Seit Sommer 2015 vermittelt die kija Salzburg Patenschaften an unbegleitete minderjährige Schutzsuchende in Salzburg. Inzwischen haben weit über 80 Jugendliche einen Paten oder eine Patin bekommen. Bei den Jugendlichen verändert sich durch die Patenschaften viel zum Positiven. Sie fühlen sich nicht mehr allein, weil sie nun eine eigene österreichische Bezugsperson oder Familie haben. Aber auch die ehrenamtlichen Paten, die von Expertinnen der kija durchgehend begleitet und unter-stützt werden, erleben die Patenschaften als große Bereicherung.

Wenn auch Sie sich ein Herz nehmen und sich um einen geflüchteten jungen Menschen ein wenig kümmern möchten, sind Sie bei OpenHeart genau richtig. In regelmäßigen Abständen findet in der kija ein Informationsabend statt, bei welchem man mehr über das Projekt erfahren kann. Anmeldungen: OpenHeart@salzburg.gv.at oder unter Tel. 0662/43 05 50.