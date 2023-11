Erfolgloser Dieb im Freilassinger Feuerwehrhaus

Ein bislang unbekannter Dieb schlich sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ins Feuerwehrhaus in Freilassing ein. Dort versuchte er, die Kassenschublade im dortigen Ausschankbereich aufzuhebeln; es gelang ihm jedoch nicht, diese zu öffnen, der Täter richtete allerdings rund 100 Euro Sachschaden an.

BILD: SN/FF FREILASSING Die Feuerwehr Freilassing hatte erneut einen ungebetenen Gast. Diesmal blieb es aber beim Diebstahlsversuch.