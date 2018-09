Erfolgreicher Heiratsantrag im Salzburger Eisstadion

Am Sonntag beim Heimspiel gegen Linz machte Dominik Furlan seiner Freundin einen überraschenden Heiratsantrag - und bekam ein "Ja". Verwandte, Freunde sowie die Fans des EC Red Bull Salzburg und der Black Wings aus Linz waren begeistert.

Das Spiel war aus Salzburger Sicht zum Vergessen: Die "Eisbullen" gingen gegen Linz im eigenen Stadion mit 0:3 unter. Dominik Furlan (28) aus Lochen wird das Match am Sonntag trotzdem sein Leben lang nicht vergessen: Er machte in der Spielpause seiner Freundin, Michaela Niederreiter (25) aus Seeham, einen Antrag - und bekam ein "Ja".

Michaela wurde als Ablenkung zum Pausenspiel gebeten

Ort und Termin für den Antrag waren nicht von ungefähr gewählt: Immerhin war der Vater von Michaela viele Jahre Eismeister im Stadion. Und: Michaela feiert heute ihren 25. Geburtstag. Das Geschenk von Dominik war eine Saisonkarte für den EC Red Bull. Der 28-jährige Innviertler hatte sich drei Monate auf den Moment der Momente vorbereitet - gemeinsam mit dem Management des Eishockey-Vereins. Michaela Niederreiter wurde - zur Ablenkung - zum Pausenspiel in der zweiten Drittelpause auf das Eis gebeten. Wenig später ertönte in der Halle "All of me" von John Legend und Dominik betrat das Eis - mit einer roten Rose in der Hand.

Die Verlobung wurde im Gasthaus "Kohlpeter" gefeiert

Michaela nahm den Antrag an. Der Jubel der Verwandten und Freunde sowie der Fans aus Salzburg und Linz kannte keine Grenzen. Die Verlobung wurde beim Gasthaus "Kohlpeter" in Liefering ausgiebig gefeiert.

Quelle: SN