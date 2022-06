Erfolgstrainerin aus Elixhausen verhalf zu erstem Rhönrad-WM-Gold

Mit dem ersten WM-Gold für Österreich wurde die Arbeit belohnt, die der Hallwanger Hans Pichler 1991 mit dem Aufbau des Rhönradsports in Salzburg begann. Bei der Weltmeisterschaft im dänischen Sonderborg holte Birgit Halwachs von der Turn-Gym-Union Salburg den Titel in der Elite-Musikkür. Die 20-Jährige wurde auch noch mit Silber in der Spirale (Elite) belohnt. Bronze gab es zudem für Malena Kernacs im Mehrkampf, die allerdings von den Wettkämpfen verletzt zurückkehrte.

Wesentlichen Anteil am Erfolg der Salzburger Rhönradturnerinnen hat ...