"Ergreifen wir mit Zuversicht das Wort"

Krisen können dafür sorgen, das wir neue und positive Lösungen finden, lautete die Maxime beim heurigen Bezirksbäuerinnentag.

"Es ist uns wichtig, jetzt wieder mit viel Energie zu starten, Positives hervorzuheben und einen gemütlichen gemeinsamen Austausch schaffen", sagte Resi Walchhofer, die Bezirksbäuerin, anlässlich des heurigen Bezirksbäuerinnentags im Festsaal von Pfarrwerfen.

"In der Harmonie bin ich am besten", so Helga Rabl-Stadler, die vor gut 150 Bäuerinnen aus dem Pongau den Festvortrag hielt. Die ehemalige Präsidentin der Salzburger Festspiele fesselte auch tatsächlich mit eindrucksvoll ermutigenden Worten ihre Zuhörerinnen: "Es ist die beste Zeit dafür, mit mehr Zuversicht das ...