Erika Rosenberg zu Besuch in Salzburg: Was Schüler von Emilie und Oskar Schindler lernen können

Die Biografin von Oskar und Emilie Schindler besuchte Salzburg. Wie sich der Geschichtsunterricht ohne Zeitzeugen entwickeln soll.

Erika Rosenberg beäugte das Plakat der Schülerinnen und Schüler über das Leben von Oskar Schindler. Die 71-jährige Jüdin war in dieser Woche zu Gast in Salzburg - auf Einladung des Katholischen Bildungswerks. Rosenberg verwaltet den Nachlass von Emilie und Oskar Schindler und gibt seit Jahrzehnten Workshops und Vorträge an deutschen und österreichischen Schulen über deren Leben und die Verbrechen der Nationalsozialisten. Eine große Aufgabe: Der Unternehmer Oskar Schindler bewahrte gemeinsam mit seiner Frau Emilie während des Zweiten Weltkriegs 1200 Juden ...