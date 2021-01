Erinnerungen an die Skilegende Otto Leodolter

Das FIS-Landesskimuseum erhielt die sportliche Hinterlassenschaft von Otto Leodolter. Er war erster Medaillengewinner in einer nordischen Disziplin und erfolgreichster Schützling von Buwi Bradl.

Hans Müller vom FIS-Landesskimuseum erinnert sich: "Otto Leodolter war selbst von Beginn an in unserem Museumsverein aktiv." 1960 holte er die erste Medaille für Österreich in einer nordischen Disziplin.

Zu Gast bei König Harald

"Ein unaufgeregter, sehr sympathischer und äußerst professioneller Sportler", erzählt Müller, "und er war der erfolgreichste Schützling von Buwi Bradl. Ursprünglich sprang Leodolter für den Skiclub Gastein, später für den Skiclub Zell am See. Nebenbei arbeitete er ...