Erlebnisberg erhält laufend weitere Attraktionen

So richtig angekurbelt wird der Sommertourismus am Großeck-Speiereck. Der neue Sonnenhangweg erfährt steigende Beliebtheit. Nach Fat-Bikes gibt es jetzt auch eine Boulderwand.

Mehrere Hundert Menschen genießen an Spitzentagen das Freizeitangebot am Großeck-Speiereck. Neben den frequentierten Wanderwegen und Bike-Touren sind auch die beiden Seilbahnen fleißige Zulieferer. Besonders gut kommt der neue Sonnenhangweg an. Im Herbst des Vorjahres wurde dieser Verbindungsweg von der Panorama Alm zur Peterbaueralm erbaut und im Winter bereits fleißig als Winterwanderweg genutzt. Anni Wieland von den Bergbahnen Lungau: "Der neue Sonnenhangweg begeistert die Urlaubsgäste. Er entspricht allen, egal ob Kleinkind oder Pensionist." Gestaltet ist der rund drei Kilometer lange und leicht zu gehende Weg mit Liegen und Ruheplätzen. Gratis zum Verleihen gibt es Bollerwagen, die den Transport von Kindern ermöglichen. Mit Fat-Bikes erkunden Urlaubsgäste und Einheimische zusätzlich das Bergpanorama.

Neu im Angebot steht seit Kurzem eine Boulderwand. Auf einer Breite von rund sechs Metern und einer Höhe von rund drei Metern wurden dort kindgerechte Griffe verwendet, damit erst gar keine Scheu entsteht. Angebracht ist die Wand an das Bergstationsgebäude beim Sonnalmlift. Zusätzlich belebt wird der Berg durch regelmäßige Veranstaltungen und neue Formate wie die Sonnenaufgangsfahrten auf das Speiereck oder Yoga am Berg. Den Auftakt machte das Revival des Zügellos-Rennens im Winter. Bei der Großeck-Bike-Challenge im Juli gingen über 80 Teilnehmer an den Start. Und am 1. September wird zum zügellosen "Biathlon de luxe"-Bewerb geladen.

Organisator Philipp Steinlechner: "Es ist ein Wettbewerb, bei dem die Geschicklichkeit im Vordergrund steht." Die Strecke zwischen den einzelnen Stationen kann frei gewählt und per Rad oder zu Fuß absolviert werden. "Einzige Vorgabe bei ,Zügellos' ist ohne Motor und ohne Fluggerät." Im Team gibt es bei der Peterbaueralm den Lasergewehr-Bewerb, betreut vom Tourismusverband Mariapfarr. Bei der Trogalm muss das Ziel mit Fichtenzapfen getroffen werden. Dart-Schießen steht bei der Panorama Alm im Mittelpunkt. Nach dem Überqueren der Boulderwand wartet bei der Speiereckhütte ein Überraschungsbewerb. "Start ist um 9.30 Uhr. Jeder Teilnehmer kann sich seinen Startort selbst aussuchen. Dort erhält man auch die Teilnahmekarte zum Notieren der Punkte." Anmeldung unter http://zuegellos.net/ - Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung abgesagt.

Quelle: SN