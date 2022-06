Ermittlungen gegen Salzburger Arzt eingestellt: Einnahme von Ivermectin "nicht kausal" für Tod zweier Patienten

Mediziner war grob fahrlässige Tötung angelastet worden - Von Staatsanwaltschaft eingeholtes Gutachten entlastet ihn klar.

Die Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg hat kürzlich ein Ermittlungsverfahren gegen einen Tennengauer Arzt wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung in zwei Fällen eingestellt. Der Mediziner hatte im Spätherbst 2021 zwei an Corona erkrankten Patienten - einem 87-jährigen Mann und einer 70-jährigen Frau - jeweils ein Medikament mit dem Wirkstoff Ivermectin verschrieben. Ivermectin wird vorwiegend in der Tiermedizin als Entwurmungsmittel eingesetzt sowie bei Menschen zur Behandlung der Krätzmilbe.

Fakt ist: Die 70-jährige Frau sowie der 87-jährige Mann, beide aus dem Tennengau, waren dann Ende Oktober 2021 bzw. Ende November 2021 jeweils im Landeskrankenhaus verstorben.

Wie Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft, nun am Dienstag auf SN-Anfrage mitteilte, "haben wir die Ermittlungen gegen den Arzt Mitte Mai eingestellt, weil kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung des Beschuldigten besteht". Ein von der StA eingeholtes Gutachten eines Wiener Internisten, er ist gerichtlich beeideter Gerichtssachverständiger, "hat eindeutig ergeben, dass das verabreichte Medikament mit dem Ivermectin-Wirkstoff nicht (mit-)kausal war für den Tod der zwei Patienten", so Neher. Das verabreichte Präparat habe dem Gutachten zufolge in beiden Fällen auch keine (zusätzliche) Gesundheitsschädigung hervorgerufen.

Rechtsanwalt Michael-Paul Parusel vertrat den beschuldigten Arzt in dem Ermittlungsverfahren. Im SN-Gespräch betonte er: "Beide Patienten waren sehr schwer an Covid-19 erkrankt und hatte schon Vorerkrankungen. Der 87-jährige Mann etwa hatte 140 Kilo und war lungenkrank. Tatsache ist: Die Gabe von Ivermectin hatte nichts mit dem Tod der beiden Patienten zu tun."