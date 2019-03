57-jähriger Gastronom tot in Küche gefunden: Laut Staatsanwalt könne Fremdverschulden oder ein Unfall "nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden". Ermittlungen gegen "unbekannte Täter".

Faktum ist: Am Sonntag, dem 3. März, um 0.30 Uhr früh war ein bekannter Pongauer Szene-Gastronom und Hotelier tot in seinem Skirestaurant und Eventlokal aufgefunden worden. Der 57-jährige Promi-Wirt wurde von einem Mitarbeiter entdeckt. Er lag auf dem Boden in ...