Ermittlungen um Corona-Hotspot in Hintersee

Nach einer Whatsapp-Nachricht des Bürgermeisters wurde die Staatsanwaltschaft aktiv. Hohe Infektionszahlen wurden auch in Kuchl eingemeldet.

Die Zahl der Coronafälle liegt in Salzburg weiter auf hohem Niveau. Am Montag wurden 192 neue Infektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl jener Personen, die derzeit als infiziert gelten, auf 2491.

In der Gemeinde Hintersee waren die Infektionszahlen schon rund um die Feiertage stark angestiegen. Das veranlasste Bürgermeister Paul Weißenbacher (ÖVP), einige Gemeindebürger in einer WhatsApp-Nachricht zu ermahnen. Die Mitteilung wurde in Medien wiedergegeben, auch die SN berichteten darüber.

Das hat nun zur Folge, dass die ...