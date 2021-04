Erneut Bauarbeiten auf der A1: Asfinag erneuert Asphalt auf der Stadtautobahn

Ab dem kommenden Wochenende saniert die Asfinag wieder die Westautobahn zwischen den Anschlussstellen Salzburg-West und Kleßheim. Die Bauarbeiten dauern bis 22. Juni.

Mit der Einrichtung einer neuen Verkehrsführung startet am kommenden Wochenende die letzte Phase der Sanierung der A1 Westautobahn (in Fahrtrichtung Wien) in Salzburg. Von 16. April bis 22. Juni laufen Arbeiten im rund vier Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Salzburg-West und Kleßheim.

Auffahrt vom Flughafen ab Mitte Mai gesperrt

In neun Wochen Bauzeit wird die mehr als 22 Jahre alte und sanierungsbedürftige Betondecke abgefräst und mit Asphalt überbaut. In diesem Zeitraum rollt der Verkehr in zwei Bauetappen auf verengten und verschwenkten Fahrspuren in Gegenverkehrsbereichen. Von 20. April bis 15. Mai stehen in Richtung Wien drei, in Richtung München zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Nachfolgend sind bis 22. Juni in beiden Richtungen jeweils drei Fahrstreifen offen, die Auffahrt vom Flughafen in Richtung Wien ist gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert.

SN/asfinag Die Asfinag erneuert den 22 Jahre alten Asphalt.

Neue Lärmschutzwände entlang der Autobahn

In die Erneuerung der Infrastruktur in Salzburg investiert die Asfinag rund 13,5 Millionen Euro. Das Paket umfasst einen lärmmindernden Asphaltbelag, die Instandsetzung von Brücken sowie neue Lärmschutzwände und Wegweiser.