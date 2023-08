Erneut Brandstiftung in Salzburg-Liefering

Zum dritten Mal binnen weniger Wochen musste die Feuerwehr zu einem Brand im Stadtteil Liefering ausrücken. Ein Kinderdreirad im Stiegenhaus hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte gehen von Brandstiftung aus.

In der Nacht auf Mittwoch rückte die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Liefering aus.

In der Nacht auf Mittwoch waren die Einsatzkräfte bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Bessarabierstraße. Ein Kinderdreirad im Stiegenhaus hatte Feuer gefangen. Es konnte mit einem Handfeuerlöscher rasch gelöscht werden. Das verrauchte Stiegenhaus wurde gelüftet. Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten wenig von dem Einsatz mitbekommen, sagt Stefan Jakolitsch, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr.

Polizei prüft Zusammenhänge der Brandserie

Die Polizei prüft nun den Zusammenhang mit ähnlichen Bränden in den vergangenen Wochen. Am 20. Juni brannte im selben Mehrparteienhaus in der Bessarabierstraße ein Schuhkasten im Stiegenhaus. Vier Wochen später, am 29. Juli, musste ein brennender Kinderwagen im Stadtteil Itzling gelöscht werden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind aufgeregt und besorgt. Die Polizei will jetzt die Ermittlung in den Fällen intensivieren und die Präsenz in den Stadtteilen erhöhen.