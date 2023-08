Erneut Gewitter und starker Wind über Flachgau hinweggezogen

Im nördlichen Flachgau gab es Sturmschäden in Form von umgestürzten Bäumen und unter Wasser stehenden Kellern.

Laut ersten Informationen der Feuerwehr gab es mehrere Einsätze im nördlichen Flachgau. Das Ausmaß sei ähnlich wie in der Nacht auf Samstag. Die Einsatzkräfte seien vor allem erneut mit umgestürzten Bäumen und Wasser in Kellern konfrontiert. Am Samstagabend waren noch keine Personenschäden gemeldet worden.

Heftiges Unwetter in Bayern

Anders in Bayern: Im bayrischen Kissing bei Augsburg etwa wurde ein Bierzelt umgeworfen. Laut Informationen der Polizei wurden dabei zwölf Menschen verletzt, sechs von ihnen schwer. Als das Unwetter aufzog, waren sie mit dem Aufbau des Zelts beschäftigt und versuchten noch, es festzuhalten - dabei wurden sie verletzt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstagabend weiter vor Unwettern im Süden Bayerns. Für den Regierungsbezirk Oberbayern sprach der DWD die höchste von vier Warnstufen aus: Es drohten extreme Gewitter, Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden.