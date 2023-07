Erneut kein Prozess in Salzburg gegen Tierrettungs-Funktionäre

Der für Donnerstag am Landesgericht Salzburg angesetzte Prozess gegen Funktionäre der Österreichischen Tierrettung, die 446.000 Euro an Vereinsvermögen veruntreut haben sollen, ist erneut abberaumt worden. Der Grund der Absage war vorerst nicht bekannt.

Schwerwiegenden Vorwürfe gegen die österreichische Tierrettung mit Sitz in Salzburg: Drei Funktionäre sollen seit 2016 wissentlich Geld vom Vereinskonto für private Zwecke verwendet haben. Insgesamt geht es um 464.000 Euro, die die drei Angeklagten veruntreut haben sollen - für Urlaube und auch Bauarbeiten am privaten Grundstück.

Der Hauptangeklagte wies die Vorwürfe bisher zurück. Die Verhandlung hätte am Donnerstag am Landesgericht in Salzburg stattfinden sollen, wurde aber bereits zum zweiten Mal abberaumt. Der Grund dafür war am Donnerstagvormittag noch nicht bekannt.