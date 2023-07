Erneut Klimakleber in Salzburg: "Ihr steckt nicht im Stau, ihr seid der Stau"

Montagfrüh klebten sich Klimaaktivisten und -aktivistinnen der Letzten Generation in Salzburg auf die Straße und legten den Frühverkehr lahm. Autofahrer reagierten teils aggressiv. Die Polizei entschärfte die Situation vor Ort.

Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation protestierten an zwei Orten in der Stadt Salzburg. Die Gruppe hat sich aufgeteilt: Ein Teil blockierte die Staatsbrücke, ein zweite Gruppe demonstrierte vor dem Nelböckviadukt in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs. An beiden Orten haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße geklebt.

Die Polizei war vor Ort. Die Aktivisten und Aktivistinnen haben Platz gelassen für eine Rettungsgasse, und auch der Obus durfte durchfahren. Autofahrern platzte beim Viadukt aber der Kragen, der eine oder andere wurde aggressiv. Die Klimakleber wurden beleidigt und gestoßen. Die Polizei musste dazwischengehen und zwei Männer davon abhalten, die Aktivisten weiter zu bedrängen. Zwei bis drei Autofahrer sind ausgestiegen und haben die Banner weggerissen. Ein Motorradlenker ist über den Banner in der Mitte zwischen den Aktivisten durchgefahren. Gegen 9.20 Uhr wurden die Blockaden durch die Polizei aufgelöst.