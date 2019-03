Erneut Mure in Eben: Land erwartete weitere Abgänge

Nach einem Murenabgang in Dienten und einem Felssturz in Bruck an der Glocknerstraße kam es am Sonntagabend in Eben erneut zu einem Abgang von Schlamm und Gestein. In Bramberg gab es einen weiteren Felssturz. Die Landesgeologen beobachten die Lage genau.

Gegen 23 Uhr kam es am Sonntagabend bei der Filzmooser Landesstraße bei Schattbach im Gemeindegebiet von Eben im Pongau zu einem Murenabgang. Die Straße wurde auf einer Länge von acht Metern verlegt. Das Geschiebe lag rund einen Meter hoch auf der Fahrbahn. Die Freiwillige Feuerwehr Eben war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zum Ereignisort ausgerückt und führte die ersten Räum- und Sicherungsarbeiten durch.

Da nachfolgende Murenabgänge nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde die Landesstraße zunächst für den gesamten Verkehr gesperrt. Gegen 03.30 Uhr wurde die Sperre aufgehoben. Der betroffene Straßenbereich ist mittlerweile einspurig befahrbar. Es erfolgen mit einer Ampelsteuerung wechselseitige Anhaltungen. Bei dem Ereignis kamen keine Personen zu Schaden. Es wurden lediglich Verkehrsleiteinrichtungen beschädigt. Die Straße soll im Laufe des Tages wieder freigegeben werden.

Rasche Schneeschnelze führt zu Murenabgängen und Felsstürzen

Die warmen Temperaturen sorgen derzeit für eine rasche Schneeschmelze. Dies führt besonders in den Gebirgsregionen zu vermehrten Murenabgängen und Felsstürzen, meldet des Land Salzburg.

In Bruck an der Großglocknerstraße ereignete sich bereits am Sonntagnachmittag ein Felssturz auf dem rückseitigen Hang auf Höhe des Gasthauses Glocknerhof, einige Blöcke sind bis zum Haus vorgedrungen, sagt Ludwig Fegerl vom Landesgeologischen Dienst. "Es handelt sich um rund 50 Kubikmeter Fels und Geröll mit Blöcken mit bis zu eineinhalb Metern Kantenlänge", berichtet Fegerl, der die Absturzstelle gestern begutachtete. "Wir erwarten in den kommenden Tagen weitere Felsstürze und Murenabgänge."

In Bruck wird ein Nachsturz erwartet

Fegerl erwartet auch in Bruck noch einen "Nachsturz" mit drei bis vier Kubikmetern. "Es besteht im Moment keine akute Gefahr für das Gebäude, als Vorsichtsmaßnahme bleiben die Gartenbereiche aber bis auf weiteres gesperrt." Bereits in der Vergangenheit sei es zu kleineren, bisher nicht registrierten Felsstürzen in diesem Gebiet gekommen. Daher wird die Bezirkshauptmannschaft Zell am See dem Besitzer des Gasthauses auftragen, zusätzliche Maßnahmen zum Schutz des Gebäudes, wie vergitterte Fenster und eine Verstärkung der Hausrückseite, zu setzen.

Sachschaden nach Felssturz in Bramberg

Montagfrüh wurde ein Felssturz im Bereich des Ausgangs des Mühlbachtals im nördlichen Ortsteil Mühlbach in der Oberpinzgauer Gemeinde Bramberg am Wildkogel gemeldet. Nach ersten Informationen wurden keine Personen verletzt. "Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an einem privaten Wasserkraftwerk. Der Talweg, eine private Forststraße, ist bis auf Weiteres gesperrt", so der Katastrophenschutzreferent des Pinzgau, Manfred Pongruber. Landesgeologe Fegerl wird am Montag die Absturzstelle begutachten. Danach werden weitere Schritte festgelegt.

Dientner Landesstraße wieder frei

Im Bereich der L216 Dientner Landesstraße ging Sonntagnachmittag bei Straßenkilometer 4,4 eine Mure ab, welche die Straße zur Hälfte verlegte. Hier sind die Aufräumarbeiten erledigt, die Straße ist wieder frei, meldet das Land Salzburg.

Quelle: SN