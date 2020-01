Erneut raste ein Geisterfahrer der Salzburger Polizei davon

Ein Autolenker war am Sonntag am späten Abend auf der Westautobahn (A1) und im angrenzenden Bayern gleich drei Mal entgegen der Fahrtrichtung unterwegs - er flüchtete letztlich zu Fuß. Ein weiterer Geisterfahrer steht am 7. Februar in Salzburg vor Gericht - nach ein irrwitzigen 100-km-Fahrt im Oktober des Vorjahres.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.