Erneut schlug ein Einschleichdieb zu - diesmal in einem Wohnhaus in Puch

Unbekannter war in Wohnhaus eingedrungen. Er stahl Schmuck und eine Taschenuhr.

Seit einiger Zeit kommt es im Land Salzburg wieder vermehrt zu Einschleichdiebstählen in Wohnhäuser. Der bislang letzte Fall ereignete sich in Puch, nachdem dort ein 54-jähriger Hausbesitzer am Dienstag gegen 12.15 Uhr sein Wohnhaus verlassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die 89-jährige Mutter des Hausinhabers im Garten auf. Die betagte Frau bemerkte dann gegen 12.30 Uhr einen Mann, als dieser gerade durch die Haustüre das Haus verließ. Die 89-Jährige dachte jedoch, es handle sich um den Freund ihrer Enkelin.



Als der Eigentümer schließlich gegen 16.45 Uhr wieder nach Hause kam, stellte er fest, dass in sämtlichen Zimmern die Läden und Kästen offen standen und Gegenstände auf dem Boden lagen. Es wurden diverse Schmuckstücke und eine Taschenuhr gestohlen. Die Schadenssumme war laut Polizei vorerst nicht bekannt.

Quelle: SN