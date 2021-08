Erneut schwere Unwetter in Salzburg, 29 Feuerwehren im Einsatz

Erneut sorgten schwere Unwetter am Samstag Abend für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Salzburg. Der Schwerpunkt lag ab 19 Uhr im Flachgau und in Teilen des Tennengaues. 29 Feuerwehren waren Stand 22 Uhr im Einsatz.

Sie mussten dabei vor allem umgestürzte Bäume von Straßen, Fahrzeugen, Gleisen und Stromleitungen entfernen und überflutete Keller auspumpen. Beim Obertrumersee und Wallersee mussten mehrere Boote, die durch den starken Wind in Seenot geraten waren, gerettet werden. Die Mattseerlandesstraße (L101) war zwischen Bergheim und Obertrum aufgrund zahlreicher umgestürzter Bäume eine Zeit lang nicht passierbar. Die Feuerwehr Großgmain etwa musste vier umgestürzte Bäume nach den starken Sturmböen von den Gemeindestraßen entfernen. Mit Stand 22 Uhr waren 29 Feuerwehren bei rund 100 Einsatzstellen und mit etwa 400 Kräften im Einsatz. Stromausfälle im Tennengau Im Tennengau und im Flachgau vermeldete die Salzburg AG Stromausfälle. Betroffen waren ab etwa 19 Uhr die Gemeinden St. Koloman, Fuschl am See und St. Gilgen. Gegen 20.30 Uhr waren noch rund 750 Haushalte davon betroffen. Die Techniker der Salzburg Netz GmbH seien sofort vor Ort gewesen, um an der Behebung der Störung zu arbeiten. Schienenersatzverkehr zwischen Oberndorf und Lamprechtshausen Aufgrund der Unwetter war die Strecke der Salzburger Lokalbahn zwischen Oberndorf und Lamprechtshausen bis Betriebsende nicht befahrbar. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Die Züge zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Oberndorf verkehrten nach Fahrplan. Auch die S11 verkehrt in regulärem Takt von Bürmoos bis Lamprechtshausen. ""Die Mitarbeiter der Salzburg AG arbeiten an der Behebung des Schadens", hieß es Samstag Abend in einer Aussendung des Energieunternehmens.