Erneut steht Annemarie Moser in ihrer Heimat im Rampenlicht

Österreichs "Sportlerin des Jahrhunderts" feiert bald ihren 70er. Zum runden Geburtstag dürfen sich auch ihre Fans freuen. Eine Doku schildert den Werdegang der Ausnahmerennläuferin.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: In wenigen Wochen, am 27. März, feiert Annemarie Moser ihren 70. Geburtstag. Grund genug für den ORF, über Österreichs beste und erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten eine Dokumentation zusammenzustellen. In ihrem Heimatort Kleinarl wurde dafür vergangene Woche einen Tag lang gedreht.

Zwei, die sich eine ganze Sportlerkarriere um jede Hundertstelsekunde bekämpft hatten, dabei aber immer Freundinnen geblieben sind, haben sich bei diesem Dreh wieder einmal getroffen: Marie-Theres Nadig war für den Film extra ...