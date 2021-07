Erneut zwei Pinguine im Zoo Salzburg verendet

Tierpfleger müssen nun das erste im Zoo geschlüpfte Pinguinküken von Hand aufziehen.

Erst vor einem Jahr sind im Zoo Salzburg zehn Brillenpinguine aus Hannover und 12 Artgenossen aus einem Zoo in Amsterdam eingezogen. Ende August, also nur wenige Wochen später, sind zwei Tiere verendet: Ein Weibchen starb an Vogelmalaria, ihr Partner starb wenig später an einer Pilzinfektion. Die Anfangsphase nach der Übersiedlung sei gerade bei Pinguinen immer kritisch, weil die Tiere sensibel und stressanfällig seien, hieß es damals.

Nun meldet der Zoo erneut den Verlust von zwei Pinguinen. Samaki, der Vater eines erst Ende Mai 2021 im Zoo Salzburg geschlüpften Pinguinkükens, sei beim Verteidigen der Bruthöhle gestorben, heißt es in einer Aussendung. Der Pinguin habe die Höhle im Kampf mit anderen Artgenossen verteidigt. "Offensichtlich waren der Stress sowie die hohen Temperaturen zu viel für ihn."

Solche Situationen mit tragischem Ausgang kämen auch in freier Wildbahn immer wieder vor, sagt Kuratorin Lisa Sernow. Es dauere eine gewisse Zeit, bis eine Kolonie richtig zusammenfinde und bis geklärt sei, welcher Pinguin welche Nisthöhle bewohne.

Nach Tod des Vaters kümmerte sich Weibchen nicht mehr um ihr Küken

Nachdem Samaki, der sein Jungtier bis zum Schluss verteidigt hatte, nicht

mehr da war, habe die sonst so fürsorgliche Mutter Dorie ihr Küken links liegen gelassen. "Sie kümmerte sich ab diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr um das jetzt sechs Wochen alte Küken", betont Geschäftsführerin Sabine Grebner. Deshalb werde das erste im Zoo Salzburg geschlüpfte Pinguinküken derzeit von seinen Tierpflegern per Hand gefüttert. Das Jungtier habe Appetit und fresse gut. "Wir hoffen natürlich alle, dass das so bleibt."

Zugleich teilte Grebner jetzt mit, dass der Zoo Ende Juni Pinguin-Männchen Luke verloren habe. "Anders als Samaki litt Luke an einer Infektionskrankheit, die er nicht überlebte", erklärt Zootierärztin Miriam Wiesner.

