Erneuter SMS-Betrug: Lungauerin überwies Betrügern eine vierstellige Summe

Schon wieder kam es in Salzburg zu einem Betrug, bei dem sich die Täter als Tochter einer betagten Frau ausgaben. Die Lungauerin verlor einen vierstelligen Betrag.

Am Sonntag erhielt eine 65-jährige Lungauerin ein SMS auf ihr Handy. Die Nachricht schien von ihrer Tochter zu sein, die sie um finanzielle Hilfe fragte. Die angebliche Tochter bat ihre Mutter, sie beim Neukauf eines Handys zu unterstützen. Die Lungauerin transferierte via Express-Überweisung auf ein deutsches Konto einen vierstelligen Geldbetrag - in dem Glauben, dass dieser für ihre Tochter sei.

Doch damit fiel die Frau auf eine Betrugsmasche herein, die derzeit in Salzburg gehäuft auftritt: Täter geben sich als vermeintliche Verwandte aus. Das Geld sehen die Opfer in der Regel nie wieder.

Die Kriminalprävention der Polizei rät deshalb: