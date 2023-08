Ernst Penninger im Porträt: "Eines Tages arbeite ich am Salzburgring"

In Ernst Penningers Brust schlagen zwei Herzen: Eines für Veranstaltungen am Salzburgring, eines für seine Heimat den Tennengau

Ernst Penninger, 41, ist Geschäftsführer des Salzburgrings. Für ihn "der schönste Beruf der Welt, in der schönsten Gegend der Welt". Der gebürtige Halleiner ist nicht nur von Kindesbeinen an begeistert vom Motorsport, sondern auch vom Tennengau als seiner Heimat. "Als aktiver Rennfahrer, aber auch jetzt als Besitzer eines Kart-Rennstalls, durfte ich die ganze Welt bereisen. Doch immer wieder wurde mir klar, dass ich im Paradies leben - und jetzt auch arbeiten - darf", erzählt Penninger, der 2018 die Geschäftsführung des Salzburgrings übernahm.



Ein bodenständiger Visionär

Für Ernst Penninger ist und bleibt der Salzburgring eine Rennstrecke, doch seine Vision war vom ersten Arbeitstag an sehr klar. "Meine Vorgänger haben den Ring über Jahrzehnte großartig geführt. Ihr Fokus lag klar auf dem Motorsport. Für mich ist der Salzburgring eine Multifunktionsanlage. Mir ist aber wichtig, dass er weiterhin eine Rennstrecke mit großer Tradition ist. Motorsport ist und bleibt unsere DNA", versichert der Geschäftsführer. Neben den bestehenden Veranstaltungen, wie dem Electric Love Festival oder diversen Fahrsicherheitsveranstaltungen, öffnet er den Salzburgring schrittweise auch für Radrennen sowie Firmen- und Charity-Events. "Die Strecke ist in Salzburg, sie wird von Salzburgern betrieben und gehört dem Land Salzburg. Der nächste Schritt kann nur eine generelle Öffnung für die Bevölkerung sein", denkt Penninger in die Zukunft. Und dass er seine Zukunftsvisionen umsetzt, hat er bereits mit seiner beruflichen Tätigkeit bewiesen.



Kindheit am Salzburgring

Mit der Salzburger Rennstrecke ist Ernst Penninger seit seiner Kindheit verbunden, ebenso mit dem Motorsport. Bereits sein Vater hat als Techniker bei der Motorrad Weltmeisterschaft am Salzburgring mitgewirkt, wohin ihn klein Ernst in jeder freien Minute begleiten durfte. "Es war etwas ganz Besonderes als Kind hier bei den Rennen dabei zu sein und seine Stars hautnah erleben zu dürfen", erinnert er sich. Seinen Berufswunsch hat er schon damals klar umrissen: "Eines Tages arbeite ich am Salzburgring, egal ob als Streckenposten, als Fahrer bei der Sicherheitsstaffel oder bei den Rennen Veranstaltungen im Allgemeinen."

Heute darf Ernst Penninger all das tun, wovon er immer geträumt hatte, schließlich ist er der Geschäftsführer. "Man darf das aber nicht als bloßen Job sehen. Es ist die Leidenschaft für den Ring selbst die mich antreibt. Egal ob ich 40 Stunden in der Woche hier bin oder 100. Ich liebe jede Minute auf dieser Rennstrecke", schwärmt Penninger. Für ihn ist dieser Beruf so und so die Erfüllung seines Lebenstraumes. Einen Blick in seine berufliche Zukunft wirft der Halleiner jedoch nicht. Solange er den Salzburgring weiterbringen kann und dabei niemandem mit neuen Visionen im Wege steht, bleibt er. "Ob das jetzt 5, 10 oder 50 Jahre sein werden, kann ich nicht sagen", versichert er. Einzig, dass er im Tennengau bleiben wird, das ist sicher. "Vielleicht arbeite ich ja noch irgendwann im öffentlichen Dienst in Hallein. Egal, Hauptsache ich bleibe im Tennengau."