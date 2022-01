Ernst Wageneder und die rote Couch: "Der Herr Pfarrer strahlt etwas Positives aus"

Seit Wochen ist Seelsorger Ernst Wageneder mit seiner roten Couch in der Mozartstadt unterwegs und leiht den Salzburgern sein Ohr.

Ernst Wageneder hält eine Zeitung in der Hand. Mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht geht er auf eine ältere Frau zu. "Darf ich Ihnen das ,Rupertusblatt' mitgeben, gnädige Frau?" Diese schüttelt den Kopf und geht weiter. Dann bleibt sie doch stehen und schaut sich neugierig um. Wie fast jeden Donnerstag ist Ernst Wageneder - seit September 2021 in der Seelsorge der Erzdiözese Salzburg tätig - auch an diesem unfreundlichen Wintertag auf der Salzburger Schranne unterwegs. Gemeinsam mit der roten Couch, ...