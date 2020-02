Als man Raketen durch die Saalach-Beleuchtung ersetzte, glaubte Lofer, die Umwelt zu schonen. Die Landesumweltanwaltschaft sieht das anders.

Bis 2019 unterhielt man die Gäste in Lofer ein paar Mal im Jahr mit einem Feuerwerk. "Aber Feuerwerke sind jetzt nicht mehr so populär", sagt Bürgermeister Norbert Meindl (ÖVP). Also beschloss man, eine Attraktion, die schon früher vereinzelt zu sehen ...