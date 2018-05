Ersatzquartier gesucht: Wo landen die Schüler der Volksschule Gnigl?

Zumindest diese Woche bleibt die Volksschule Gnigl geschlossen. Wird das 91 Jahre alte Gebäude jemals wieder aufgesperrt?

Die 300 Buben und Mädchen der Volksschule Gnigl haben schulfrei - und dennoch herrschte am Dienstag auf den Gängen und in den Klassenzimmern emsiges Treiben. Lehrer räumten mit Bauhelmen auf den Köpfen ihre Habseligkeiten zusammen und packten Bücher und Unterrichtsmaterialien in Kisten. Am Wochenende stürzte in einer Klasse Putz von der Decke. Die Schule musste am Montag gesperrt werden. Bis auf Weiteres wird dies auch so bleiben.

Die Stadt sucht nun intensiv nach einem Ersatzquartier. "Der Vorfall ist ausgerechnet in Salzburgs größter Volksschule mit 14 Klassen passiert", sagt Schulamtsleiterin Jutta Kodat. Zunächst schien eine Unterbringung der Schüler in der ehemaligen Volkshochschule in der Faberstraße am wahrscheinlichsten. Am späten Nachmittag tat sich eine neue Option auf: die Praxisvolksschule in der Akademiestraße. "Das Gebäude wird bald saniert und steht derzeit leer", sagt der für die städtischen Schulen zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ). Bis zum Schulschluss sollen die 300 Schüler dort untergebracht werden. "Wir stehen in Verhandlungen. Es sieht vorsichtig gut aus", sagt Auinger.

Möglich wäre auch, die marode Decke in der Volksschule zu sanieren. Die Stadt dachte daran, auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern OSB-Platten an die Holzdecken zu schrauben. Laut einem Statiker könnte verhindert werden, dass sich weiterer Putz von der Decke löst. "Die Sicherheit wäre gewährleistet. Aber es würde - vor allem bei den Eltern - wohl ein mulmiges Gefühl bleiben", sagt Auinger. Der Vizebürgermeister präferiert daher ein Ersatzquartier für die Schüler.

Die Bauarbeiten würden nur die Klassenzimmer in den ersten beiden Etagen der Schule betreffen. "Die Montage im zweiten Obergeschoß würde zu lange dauern. In acht Wochen starten ja schon die Ferien", sagt Holger Neddemeyer von der städtischen Immobiliengesellschaft. Die fünf Klassen aus dem zweiten Stock müssten daher in ein Ersatzquartier ausweichen.

Vorerst haben die Volksschüler schulfrei. Jene zehn Prozent der Schüler, die am Vormittag eine Aufsicht benötigen, werden in einem Hort in der Minnesheimstraße untergebracht.

Noch ist nicht restlos geklärt, warum in dem knapp 91 Jahre alten Gebäude der Putz von der Decke fiel. Ein Zusammenhang mit der benachbarten Baustelle am Campus Gnigl besteht wohl nicht. Im Herbst diesen Jahres übersiedelt die gesamte Volksschule in den Bildungscampus.