Erschöpfter Tourist wurde aus Klettersteig in Taxenbach gerettet

36-jähriger Deutscher konnte in der Kitzlochklamm in Taxenbach nicht mehr weiter.

In Taxenbach im Pinzgau ist am Dienstagnachmittag ein 36-jähriger Tourist am Klettersteig "Kitz" in der Kitzlochklamm in Bergnot geraten. Der deutsche Staatsbürger war nach etwa der Hälfte der Route so erschöpft, dass er nicht mehr weiterkonnte. Ein Bergretter und ein Alpinpolizist stiegen zu dem unverletzten Mann auf, begleiteten ihn zum Notausstieg und brachten ihn mit Hilfe von weiteren Bergrettern ins Tal, wie die Polizei informierte.